Жившие "зайцами" в чужой квартире супруги добровольно съехали в свою

Наглая супружеская пара тянула до последнего.

Судебные приставы добились выселения супругов, незаконно живших в квартире на Большой Конюшенной улице, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Ранее петербуржец подал в суд на живущих в принадлежащей ему квартире супругов. Дзержинский районный суд постановил выселить "зайцев" и передать квартиру собственнику. Пара не захотела съезжать из двухкомнатного жилья в центре города, хотя имела собственную квартиру в спальном районе.

Приставы неоднократно предупреждали квартирантов, что за неподчинение требованиям будет возбуждено исполнительное производство, но семья оставалась в квартире. Съехали испугавшиеся "зайцы" только когда пристав назначил супругам дату принудительного выселения. В назначенный день квартира была свободна, а ключ передан собственнику.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура требует "развести" петербуржца и уроженку Узбекистана.

Фото: Piter.TV