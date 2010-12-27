Прокуратура требует расторгнуть фиктивный брак петербуржца и уроженки Узбекистана

Брак между гражданином РФ и гражданкой Республики Узбекистан был заключен в 2015 году.

Прокуратура Василеостровского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства. По результатам проверки прокуратура в Приморский районный суд направила исковое заявление о признании недействительным брака, заключенного в марте 2015 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В 2015 году брак был заключен между гражданином РФ и гражданкой Республики Узбекистан. Проверка показала, что брак заключили без намерения создать семью, названные лица совместно не проживают, совместного хозяйства не ведут, общих детей и имущества не имеют, взаимоотношения не поддерживают.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры района.

В марте прокуратура расторгла фиктивный брак петербуржца и уроженки Таджикистана.

Фото: pixabay