Управляющая компания незаконно обязала жильцов дома на Бабушкина платить за ремонт

Дом на тот момент находился на гарантийном сроке.

В Петербурге управляющая компания незаконно обязала жильцов дома платить за ремонт. Прокуратура Невского района по обращениям граждан провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

Установлено, что в период действия гарантийного срока от застройщика УК был произведен ремонт инженерных сетей многоквартирного жилого дома 53, стр. 1 по улице Бабушкина. Оплата указанных ремонтных работ была отражена в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.

Прокурор Невского района внес представление в адрес руководства управляющей компании ООО "Галерея Услуг", которое рассмотрено и удовлетворено. Организована претензионная работа в отношении застройщика с требованием о компенсации стоимости произведенных работ.

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