Обвиняемого в убийстве матери и бабушки в Москве взяли под стражу

Подозреваемому грозит заключение от 8 до 20 лет.

С учетом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры судебная инстанция в Москве заключила под стражу 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей 59-летней мамы и 87-летней бабушки. Ранее правоохранительные органы возбудили против мужчины уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Известно, что вечером 17 апреля в квартире по улице Тайнинской подозреваемый нанес жертвам ножевые ранения, от которых потерпевшие скончались на месте. По данной статье максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 8 до 20 лет.

Привлечение обвиняемого к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре. Первая информация от очевидцев поступила на пульт диспетчеров в 19:25 по мск. пресс-служба Прокуратуры столицы

На место трагедии прибыла группа оперативников. Наряд полиции установил, что подозреваемый все еще находился внутри помещения, входная дверь в квартиру оказалась закрыта. В результате сотрудники правопорядка проникли в квартиру с применением спецсредств. Мужчину с холодным оружием задержали. Позже удалось установить, что причиной нападения на погибших стали внезапно возникшие неприязненные отношения.

Управляющая компания незаконно обязала жильцов дома на Бабушкина платить за ремонт.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы