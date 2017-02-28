Прокуратура расторгла фиктивный брак петербуржца и уроженки Таджикистана

Прокуратура Фрунзенского района признала недействительным брак между петербуржцев и уроженкой Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Главной целью брака было получение гражданства мигранткой. ФМС выдал ей разрешение на проживание в России лишь на три года. Мужчина рассказал прокурорам, что детей у пары нет и вместе они не живут.
Суд удовлетворил иск прокурора о признании брака недействительным. Документ позже вступит в законную силу.
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Фото: pixabay
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