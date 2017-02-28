Прокуратура расторгла фиктивный брак петербуржца и уроженки Таджикистана

Она хотела получить российское гражданство.

Прокуратура Фрунзенского района признала недействительным брак между петербуржцев и уроженкой Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Главной целью брака было получение гражданства мигранткой. ФМС выдал ей разрешение на проживание в России лишь на три года. Мужчина рассказал прокурорам, что детей у пары нет и вместе они не живут.

Суд удовлетворил иск прокурора о признании брака недействительным. Документ позже вступит в законную силу.

Ранее на Piter.TV: Фиктивный брак петербурженки и мигранта расторгли через суд.

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