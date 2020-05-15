Жительница Кудрово спасла двух беспомощных воронят

Скоро птенцов научат летать и отпустят на волю.

Жительниыа Кудрово провела операцию по спасению двух слетков ворона. В этом ей помогли другие неравнодушные люди – сосед и случайные прохожие. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".

Сначала зоозащитница нашла только одного птенца, который прятался в досках от нападок ворон. Его "брата" обнаружили позже на том же месте. Отмечается, что оба вороненка уже достаточно взрослые, но до сих пор не умеют летать, есть и пить.

Благодаря помощи соседа, женщине удалось доставить птенцов в центр помощи животных "Сирин". Там их выходят, адаптируют к условиям дикой природы и отпустят на волю.

У меня такое впервые, птиц я ещё не спасала...Я сама ни за что бы не справилась, поэтому благодарю всех, кто помог! говорится в посте

Ранее мы рассказали о том, что на одном из балконов в Кудрово заметили хищную птицу.

Фото и видео: ВКонтакте / kudrovolife