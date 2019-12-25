Женщина возглавляла инвестиционную пирамиду в Китае и обманом завладела деньгами 128 тысяч граждан.

Жительница Китая получила 11 лет тюрьмы за мошенничество с биткоинами. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации источника, у женщины изъяли более 61 тысячи биткоинов. Ее обвинили в мошенничестве и отмывании денег. В полиции отметили, что в период с 2014-го по 2017 год гражданка Китая возглавляла инвестиционную пирамиду в стране и обманом завладела деньгами 128 тысяч граждан.

Украденные средства женщина перевела в биткоины, а затем переехала в Великобританию по поддельным документам. В новой стране она хотела легализовать свои деньги, покупая элитную недвижимость.

Расследование в отношении задержанной велось около семи лет. Лондонский суд приговорил ее к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Фото: pxhere.com