Жительница Китая получила 11 лет тюрьмы за мошенничество с биткоинами. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
По информации источника, у женщины изъяли более 61 тысячи биткоинов. Ее обвинили в мошенничестве и отмывании денег. В полиции отметили, что в период с 2014-го по 2017 год гражданка Китая возглавляла инвестиционную пирамиду в стране и обманом завладела деньгами 128 тысяч граждан.
Украденные средства женщина перевела в биткоины, а затем переехала в Великобританию по поддельным документам. В новой стране она хотела легализовать свои деньги, покупая элитную недвижимость.
Расследование в отношении задержанной велось около семи лет. Лондонский суд приговорил ее к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы.
