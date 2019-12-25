Подобная динамика ожидается как минимум до конца текущего года.

Российские банки столкнулись с сокращением числа кредиток на руках у россиян. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Скоринг бюро".

Отмечается, что банки впервые в современной истории столкнулись с этим сокращением. До этого финансовые учреждения ежеквартально выдавали 5-7 млн карт. К концу 2024 года на фоне роста ключевой ставки до рекордного 21% выдачи стали снижаться.

По данным "Скоринг бюро", выдачи кредиток в 2025 году замедлились до чуть более 3 млн карт за три месяца. Кроме того, в сентябре впервые с 2021 года было оформлено менее 1 млн новых кредитных карт. Гендиректор "Скоринг бюро" Олег Лакуткин отметил, что подобная динамика ожидается как минимум до конца текущего года.

Ранее петербургский депутат предложил ЦБ отдавать деньги умерших россиян государству.

Фото: pxhere.com