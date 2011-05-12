Петербургский депутат предложил ЦБ отдавать деньги умерших россиян государству

По оценкам депутата, суммы могут составлять несколько сотен миллиардов рублей, которыми банки и брокеры фактически пользуются безвозмездно на протяжении десятилетий.

После кончины человека, оставшегося без законных наследников, его собственность официально признаётся выморочной и должна переходить в государственную собственность. Сюда входят жилые помещения, земельные участки, транспортные средства и финансовые накопления. Но до настоящего времени чёткая процедура перевода таких средств в бюджеты разных уровней не разработана, и активы продолжают оставаться на балансе коммерческих финансовых структур и брокерских фирм. Как сообщает "Парламентская газета", депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь направил обращение в Центральный Банк России с инициативой создать систему передачи этих накоплений в пользу государственной казны.

По оценкам депутата, суммы могут составлять несколько сотен миллиардов рублей, которыми банки и брокеры фактически пользуются безвозмездно на протяжении десятилетий. Эти средства, полагает Рябоконь, следовало бы направить в распоряжение государства.

Он напомнил, что Гражданский кодекс прямо устанавливает порядок передачи выморочного имущества, такого как жилье, земля, акции и паи, в ведение государства. Далее такая недвижимость включается в социальный жилищный фонд и распределяется нуждающимся гражданам.

Кредитные организации и брокеры не заинтересованы и не обязаны искать счета покойных вкладчиков, а ведь эти финансы могли бы пойти на помощь населению, особенно сейчас, когда государственная казна остро нуждается в средствах, подчеркнул парламентарий.

По мнению Рябоконя, необходимо внедрить схему сотрудничества между финансовыми институтами, Федеральным управлением госимущества, налоговой службой и Федеральной нотариальной палатой для своевременного зачисления выморочных денежных средств в государственную казну, долгие годы хранящихся на счетах кредитных организаций и брокеров.

Фото: Pxhere