Жительница Кингисеппа, год ждавшая балкон, отсудила у бизнесмена 284 тысячи рублей

За год он так и не приступил к работе.

Кингисеппский городской суд рассмотрел исковое заявление местной жительницы. Почти год назад женщина заключила с предпринимателем из Петербурга договор на обшивку балкона сайдингом и установку балконного блока. Работы так и не были начаты, при этом женщина заплатила за неоказанные услуги 93 тысячи рублей.

В марте 2021 года был привезен балконный блок. Однако устанавливать его никто не собирался. Пострадавшая написала претензию, но предприниматель не забрал заказное письмо.

Суд взыскал с недобросовестного предпринимателя 93 тысячи рублей, которые женщина заплатила в качестве предоплаты, неустойку в размере 93 тысяч рублей и компенсацию морального вреда – 3 тысячи рублей. Еще коммерсант должен заплатить штраф в размере 95 тысяч рублей.

Ранее петербурженка отсудила у жилкомсервиса более 880 тыс. рублей за падение льда на машину. По словам пострадавшей, она припарковала Hyundai Creta у дома 13/48 по Потемкинской улице. После того, как петербурженка вернулась, обнаружила, что на ее машину упал снег и наледь с крыши указанного дома.

Фото: Piter.tv