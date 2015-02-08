Жительница Казани подала в суд на Сердара Азмуна за неуплату алиментов

Первое заседание суда состоится 8 декабря.

Жительница Казани подала иск на футболиста "Зенита" Сердара Азмуна об установлении отцовства и взыскании алиментов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как рассказал юрист женщины Андрей Дмитриев, они познакомились в 2018 году, когда Азмун являлся игроком казанского "Рубина". Пара также поддерживала общение и после переезда футболиста в Петербург. После рождения дочери в мае этого года Азмун отказался от добровольного признания отцовства и уплаты алиментов в полном объеме. Сегодня футболист выделяет на ребенка 12 тысяч рублей в месяц.

Первое заседание суда состоится 8 декабря, на котором истец намерена потребовать назначения судебной молекулярно-генетической экспертизы для подтверждения отцовства. Если Азмуна признают отцом малышки, то ежемесячно он обязан будет выделять на нее 25% от суммы своего дохода.

У меня нет сомнения в том, что отцом малышки является Азмун, я видел ребенка, он как две капли воды похож на него. И сам футболист в этом не сомневается, есть сообщения, где он рекомендует назвать дочку конкретным именем. Андрей Дмитриев, юрист

Ранее мы писали, что в Петербурге за решетку отправится алиментщица, которая за 9 лет выплатила сыну всего 439 рублей.

Фото: ВКонтакте / Сердар Азмун