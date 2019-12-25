В Петербурге за решетку отправится алиментщица, которая за 9 лет выплатила сыну всего 439 рублей

У женщины накопился долг перед ребенком 1 млн рублей.

В Петербурге за решетку отправится 47-летняя женщина, которая отказывалась платить алименты своему сыну. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Неоднократно судимая петербурженка была лишена родительских прав. Женщина уклонялась от выплаты алиментов с 2012 года. За это время нерадивая мать выплатила лишь 439 рублей. У нее накопился долг в размере 1 млн рублей. Мальчика воспитывал отец.

Известно, что в 2015 году петербурженку поставили на наркологический учет, в 2020 году она нашла работу – уборщицей на кондитерской фабрике.

Горе-матери не раз напоминали о родительских обязанностях, однако она игнорировала требования судебных приставов. За неуплату алиментов женщину неоднократно привлекали к административной ответственности, а затем четыре раза к уголовной. Теперь ей грозит тюрьма.

Ранее мы писали, что петербуржец погасил долги по алиментам, чтобы продать квартиру.

Фото: Piter.TV