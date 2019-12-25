Петербуржец погасил долги по алиментам, чтобы продать квартиру

Также мужчина узнал, что не может выехать за границу из-за долгов.

Петербуржец выплатил почти полумиллионные алименты, чтобы продать квартиру. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов города.

По решению суда, 33-летний мужчина, должен был отдавать треть доходов своей бывшей жене. На деле же он посылал ей минимальные платежи. В итоге из-за долго в 425 тысяч рублей он не смог продать свою квартиру на Васильевском острове. Также мужчина узнал, что не может выехать за границу.

Для отмены всех ограничений мужчине пришлось выплатить алименты. Сейчас он выплачивает алименты вовремя.

Ранее еще одному петербуржцу пришлось выплатить алименты в 353 тысячи рублей для продажи авто.

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