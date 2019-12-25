Петербуржцу пришлось выплатить алименты в 353 тысячи рублей для продажи авто

Петербуржец был вынужден выплатить алименты, так как это препятствовало продаже автомобиля. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов РФ.
Жителю Московского района пришлось выплатить 353 тысячи рублей. До этого 44-летний мужчина не реагировал на многочисленные уведомления судебных приставов, поэтому в его отношении было возбуждено уголовное дело.
После выплаты долга мужчина сообщил приставам, что устроился на работу и будет стабильно перечислять алименты.
В 2021 году судебные приставы взыскали с должников из Ленобласти более 5 миллиардов рублей.
Фото: Piter.tv
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