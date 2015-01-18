В 2021 году судебные приставы взыскали с должников из Ленобласти более 5 миллиардов рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области отчиталось о рекордных показателях работы за первое полугодие.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти подвело итоги работы в сфере исполнительного производства по эффективному принудительному исполнению судебных актов в первом полугодии 2021 года. Согласно отчету, опубликованному 4 августа, все показатели деятельности судебных приставов превышают показатели за аналогичный период прошлого года: для принудительного исполнения в Управление поступило на 16 667 больше исполнительных документов - 357 108, взыскано было 5,05 миллиарда рублей, а за аналогичный период прошлого года – 3,2 миллиарда рублей.

Между тем, возросшее количество просроченных кредитов и неуплат по алиментам напрямую связывается с падением доходов из-за пандемии и отсутствием поддержки со стороны властей.

В текущем году доля просроченных кредитов немного снизилась, но лишь за счет выдачи новых, что неизбежно приведет в будущем к увеличению новой доли просрочек.

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