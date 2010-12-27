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Жительница Калининского района подозревается в незаконном хранении 400 граммов метадона
Сегодня, 11:14
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nastya960

Жительница Калининского района подозревается в незаконном хранении 400 граммов метадона

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Возбуждено уголовное дело.

Жительница Калининского района Петербурга подозревается в незаконном хранении 400 граммов метадона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий 19 октября задержали на лестничной площадке дома 68 по Кондратьевскому проспекту 37-летнюю женщину. В сумке у нее находился полиэтиленовый пакет с наркотическим средством "метадон" массой около 400 граммов.

Следственным правлением УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков).

Ранее псковские таможенники обнаружили 450 кг гашиша в топливном баке грузовика.

Фото: Piter.TV

Теги: метадон, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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