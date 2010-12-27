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Псковские таможенники обнаружили 450 кг гашиша в топливном баке грузовика
Сегодня, 11:59
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nastya960

Псковские таможенники обнаружили 450 кг гашиша в топливном баке грузовика

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Грузовой автомобиль перевозил в Россию косметические средства. При дальнейшем детальном досмотре оперативники таможни нашли в топливном баке тайник с 46 упаковками пластичного вещества.

Псковские таможенники обнаружили 450 килограммов гашиша в топливном баке грузового автомобиля на таможенном посту МАПП "Бурачки" на российско-латвийской границе. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Грузовой автомобиль перевозил в Россию косметические средства. При дальнейшем детальном досмотре оперативники таможни нашли в топливном баке тайник с 46 упаковками пластичного вещества коричневого цвета.

В отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. Иностранного гражданина 1991 года рождения заключили под стражу.

Ранее в Петербурге двое приезжих перевозили наркотики на каршеринге.

Видео: пресс-служба СЗТУ
 

Теги: гашиш, таможня
Категории: Лента новостей, Новости России,

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