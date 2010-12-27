В Петербурге двое приезжих перевозили наркотики на каршеринге

В машине полицейские нашли черный пластиковый кейс, в котором находились весы, семь свертков, три пакетика с порошкообразным веществом белого цвета.

В Московском районе задержали двоих приезжих, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Накануне ночью около 01:30 у 202 дома по Московскому проспекту полицейские остановили каршеринговый автомобиль "Киа Рио", за рулем которого находился 29-летний житель Ульяновска. В салоне также был 30-летний житель Ростовской области. У обоих мужчин обнаружили признаки алкогольного опьянения, схожие с наркотическими. Их направили на медицинское освидетельствование.

В самой машине полицейские нашли черный пластиковый кейс, в котором находились весы, семь свертков, три пакетика с порошкообразным веществом белого цвета. У жителя Ростовской области также нашли бутылочку с прозрачной жидкостью и сверток с порошкообразным веществом.

Часть изъятого вещества является смесью, содержащей наркотическое вещество мефедрон массой более 9 граммов.

В конце сентября в Петербурге задержали наркоторговца.

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