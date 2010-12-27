В Петербурге задержали наркоторговца

Ранее было возбуждено уголовное дело по 228-й статье УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков).

В субботу, 28 сентября, стало известно об обыске в одной из квартир дома на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе Петербурга. В результате оперативного сопровождения уголовного дела был задержан 30-летний безработыный мужчина. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что мужчина хранил наркотики в целях сбыта, хранил более 700 граммов наркотиков, банковские карты и мобильный телефон.

Полицейские продолжают определять факты незаконной деятельности задержанного.

Ранее мы опубликовали видео того, как на Васильевском подожгли храм. Подозреваемого задержали.

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