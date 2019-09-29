На Васильевском подожгли храм. Подозреваемого задержали

Строящийся храм на Мичманской улице загорелся в ночь на 28 сентября.

Видеозапись инцидента разместили в соцсетях накануне. Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО, сообщение о возгорании поступило около трех часов ночи.

Поиски злоумышленника завершились – по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний судимый василеостровец. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 167-й статье УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Отмечается, что существенно церковное учреждение не пострадало. Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Пожар охватил церковное здание у будущего храма святого Георгия Победоносца. Планируется, что в комплексе появятся храм на три тысячи прихожан и другие религиозные организации.

Ранее мы рассказывали о текущем строительстве церквей на Васильевском острове. Именно этому вопросу посвящено расследование Piter.TV.

Фото, видео: vk.com/vasilyevskiyostrov