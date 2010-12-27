"Церковный остров" на Васильевском. Новая история старого вопроса

Жители Васильевского острова заинтересовались, является ли то, что несколько участков огорожены забором, законным.

Петербуржцы сообщили в социальных сетях о том, что несколько участков на Васильевском острове оказались огорожены забором, на территорию не попасть. Горожане заинтересовались, является ли это законным. Стало известно, что участки принадлежат организациям, некоторые из которых подчиняются РПЦ.

В социальных сетях появилась история, в которой молодой человек рассказал, что участок площадью более 7 тыс. квадратных метров оказался огорожен забором, свободный проход на территорию закрыт. Житель обратился в администрацию Василеостровского района, чтобы узнать, законно ли такое ограждение, администрация ответила активисту. Оригинал документа есть в распоряжении Piter.TV. Оказалось, что забор находится в границах земельного участка по адресу наб. Лейтенанта Шмидта, 27/2 и был передан в бессрочное пользование Православной религиозной организации "Успенское подворье Ввведенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь".

"Собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Учитывая изложенное, ограждение установлено на законных основаниях", - пояснили в администрации района.

В четверг, 23 августа, жители Васильевского острова написали в группу ВКонтакте "Живем на Васильевском. Васильевский остров" о другом огражденном участке. Он находится на пересечении улицы Кораблестроителей и Мичманской улицы. Дело в том, что на участке идет строительство Храма Святого Великомученника Георгия Победоносца на Васильевском острове. Прежде всего местных жителей волнует законность строительства объекта. По данным Реестра объектов недвижимости, участок отведен под размещение культовых зданий, дата постановки на кадастровый учет - 19 мая 2015. Как рассказал Piter.TV местный житель, храм по адресу Мичманская улица, участок 2 собирались построить еще с 2010 года, однако, как свидетельствует баннер, работы начались в конце июля и продлятся до октября 2020.

Всего на Васильевском острове находится более 20 религиозных сооружений, среди них - православные и протестантские. Все расположены в западной части острова.

События на Васильевском регулярно вызывают общественные обсуждения. Ранее Piter.TV сообщил о том, что местные жители борются за единственный в округе пляж. Территорию оградил застройщик, так как ему не нравится, что петербуржцы после отдыха оставляют за собой мусор и грязь. На данный момент на участке у Финского заливы не ведутся работы и активисты и жители просят пойти им навстречу, чтобы летом иметь возможность отдыхать на пляже в собственном районе. Позже стало известно, что намыв выставили на торги.

Фото: "Живем на Васильевском. Васильевский остров"