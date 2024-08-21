Стражи правопорядка изъяли 580 кустов конопли.

Жительница Хабаровска привлечена к уголовной ответственности за выращивание конопли. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 55-летняя женщина выращивала на приусадебном участке кусты конопли. По словам задержанной, она посадила семена запрещенного к выращиванию растения и ухаживала за саженцами с целью личного потребления. Стражи правопорядка изъяли 580 кустов конопли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Кемеровской области задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге чужой машины.

Видео: УМВД России по Хабаровскому краю