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В Кемеровской области задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге чужой машины

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Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей.

В Кемеровской области задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге чужой машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, инцидент произошел в Новокузнецке во дворе многоэтажного дома на улице Кирова. Злоумышленник устроил поджог иномарки Ford Transit. Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина рассказал, что хотел отомстить бывшему приятелю, который увел у него жену. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении в Москве.

Видео: ГУВД Кемеровской области

Теги: кемеровская область, машина, поджог, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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