Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей.

В Кемеровской области задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге чужой машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, инцидент произошел в Новокузнецке во дворе многоэтажного дома на улице Кирова. Злоумышленник устроил поджог иномарки Ford Transit. Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина рассказал, что хотел отомстить бывшему приятелю, который увел у него жену. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении в Москве.

Видео: ГУВД Кемеровской области