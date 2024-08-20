Злоумышленник похитил у хозяина квартиры 30 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении в Москве. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, потерпевший разместил в одном из мессенджеров объявление о поиске девушки для совместного времяпрепровождения. Ему написал злоумышленник с предложением помощи в организации досуга и пришел в квартиру клиента. Там он начал угрожать хозяину ножом и забрал у него денежные средства в размере 30 тысяч рублей. С помощью камер видеонаблюдения полицейские быстро вышли на след грабителя. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА