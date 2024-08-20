В корпусе аппарата были спрятаны пять пакетов с мефедроном общей массой около 3 килограммов.

В Пензенской области пресекли перевозку мефедрона в сварочном аппарате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, на 595 километре федеральной трассы М-5 "Урал" полицейские задержали автомобиль, за рулем которого находился житель Липецкой области. При досмотре транспортного средства оперативники обнаружили в багажнике сварочный аппарат, в корпусе которого были спрятаны пять пакетов с мефедроном общей массой около 3 килограммов. Возбуждено уголовное дело. Обнаруженную "синтетику" полицейские изъяли.

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Видео: УМВД России в Пензенской области