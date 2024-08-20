В Удмуртии задержали нетрезвого водителя за попытку дачи взятки

Водитель предложил сотрудникам полиции деньги, чтобы избежать административной ответственности.

В Удмуртии автоинспекторы задержали нетрезвого водителя за попытку дачи взятки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль "Москвич 3" под управлением 60-летнего местного жителя. Отмечается, что у мужчины имелись признаки опьянения. Водитель предложил сотрудникам полиции деньги, чтобы избежать административной ответственности. Несмотря на неоднократные предупреждения от полицейских, мужчина положил в карман одному из них пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Министерство внутренних дел по Удмуртии