Свыше одного миллиона пачек немаркированной сигаретной продукции обнаружили в ангаре в селе Ясная Поляна.

В Липецкой области выявили склад с контрафактными сигаретами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Свыше одного миллиона пачек немаркированной сигаретной продукции различных брендов обнаружили в ангаре в селе Ясная Поляна. Общая сумма изъятого составила около 130 млн рублей. Также сообщается, что в помещении работали и проживали 15 иностранных граждан.

По фактам нарушения миграционного законодательства составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Личность и местонахождение арендатора помещения также были установлены. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области пресечена незаконная банковская деятельность.

Видео: Telegram / Ирина Волк