В Нижегородской области пресечена незаконная банковская деятельность

Ирина Волк раскрыла подробности уголовного дела.

Российские правоохранительные органы по Нижегородской области при поддержке Росгвардии пресекли незаконную банковскую деятельность. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Согласно предварительным сведениям от полиции, злоумышленники создали компанию, которая оказывала нелегальные услуги другим фирмам. Целью преступников было получить неконтролируемые налоговыми органами денежные средства, а также снизить налоговые отчисления. Фигуранты расследования фактически осуществляли банковские операции без лицензии и регистрацию. Они открывали и вели счета для представителей компаний-клиентов, организовывали кассовое обслуживание. В качестве комиссии за свою деятельность участники группы брали не менее 14 процентов. Доход от противоправной деятельности превысил 27 миллионов рублей.

Проведено 24 обыска, в ходе которых изъято 1,5 миллиона рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации, средства связи. пресс-служба МВД РФ

По факту криминальных эпизодов ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Трое фигурантов расследования остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа