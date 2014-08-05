В Москве полиция изъяла у пассажира такси флакон от пены для бритья с припрятанным внутри кокаином

Предположительно подозреваемый планировал хранить наркотики в автобрелках.

На территории российской столицы правоохранительные органы изъяли у пассажира такси флакон от пены для бритья со спрятанным внутри кокаином. Соответствующее заявление сделавли сотрудники прес-сслужбы регионального управления полиции. Известно, что во время несения службы на Волжском бульваре сотрудники Госавтоинспекции остановили такси с целью проверки документов у водителя. Оперативники заметили, что пассажир транспортного средства, находившийся на заднем сиденье машины, нервничал. Сотрудники правопорядка приняли решение провести личный досмотр человека. В результате во внутреннем кармане рюкзака 30-летнего мужчины был найден флакон, внутри которого были спрятаны шесть полимерных свёртков с неизвестным содержимым. Позже лабораторное исследование показало, что внутри части изъятого было наркотическое вещество с общей массой порядка 26 граммов.

Нашли 17 автомобильных брелков, которые, предположительно, предназначались для последующего хранения изъятого наркотика. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Фигурант расследования находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа