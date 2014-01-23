В Петербурге задержана представительница кочевого народа, обокравшая пенсионерку через фокус с рассыпанием монет

Пожилая женщина отвлеклась на незнакомку, которая якобы случайно рассыпала мелочь у ее ног, и не заметила, как из ее сумки пропали 16 тыс. рублей.

20 июля в полицию Василеостровского района обратилась 87-летняя пенсионерка, сообщившая о краже. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел на остановке общественного транспорта у дома 99/18 по Среднему проспекту В.О.

Пожилая женщина отвлеклась на незнакомку, которая якобы случайно рассыпала мелочь у ее ног, и не заметила, как из ее сумки пропали 16 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В среду, 14 августа, у дома 3 на бульваре Алексея Толстого в Пушкине в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники "карманного" отдела уголовного розыска петербургского Главка задержали 45-летнюю неработающую женщину, представляющую кочевой народ. Ранее она уже была судима. Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что отсидевшего за изнасилование петербуржца подозревают в поджоге автомобилей на Дальневосточном.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти