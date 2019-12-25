Жительница Гатчинского района добилась компенсации от "Ленэнерго"

Женщина получит 300 тысяч рублей за то, что компания отклонила ее заявку.

ПАО "Ленэнерго" выплатит жительнице Гатчинского района компенсацию в размере 300 тысяч рублей за отказ подключения частного дома к электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФАС.

Известно, что заявка от женщины поступила еще в конце прошлого года. Компания отклонила запрос под предлогом того, что дачный участок, на котором расположен дом, обслуживает другая организация - АО "Коммунарские электрические сети".

Женщине удалось доказать, что принадлежащая ей территория находится ближе к зоне обслуживания "Ленэнерго": для этого в антимонопольную службу была направлена схема местности.

В результате согласно решению специалистов Ленинградского УФАС, ПАО "Ленэнерго" оштрафовали за нарушение 15 пункта правил технологического присоединения № 861.

Отметим, что по решению УФАС заявителю должны были выплатить 800 тысяч рублей. Однако суд убавил штраф до 300 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV