В Ленобласти пассажир поезда получил условный срок за то, что укусил полицейского

Инцидент произошел в феврале.

В Ленобласти суд вынес приговор в отношении 38-летнего мужчины, признанного виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил СК на транспорте по СЗФО.

По данным следствия, мужчина в феврале текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вагоне поезда "Москва-Мурманск" ругался громко маток. Его сняли с поезда на стации Свирь. Мужчина, недовольный таким положением дел, укусил за палец одного из полицейских.

Мужчину приговорили к лишению свободы условно сроком на 2 года.

Рядовому, который выбил глаз незнакомцу в драке, назначили наказание.

Фото: Piter.TV