Жительница Гатчины заявила, что ее муж насилует двух дочерей

В Ленобласти мужчину обвинили в изнасиловании двух детей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 25 июля.
Жительница Гатчины заявила в полицию на своего мужа. Женщина рассказала полицейским, что супруг в течение месяца совершал сексуальные действия в отношении их дочерей двух и пяти лет. По словам матери пострадавших, отец насиловал девочек в квартире на Заводской улице.
Полицейский задержали безработного подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.
Ранее на PIter.tv сообщили, что в подъезде дома по Красносельскому шоссе 12-летний мальчик три дня насиловал 10-летнюю девочку.
Фото: Pexels
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