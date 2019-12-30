Жительница Гатчины задушила поясом бывшего мужа-насильника, защищая дочь

Женщина сама позвонила в полицию и призналась, что убила человека.

Жительница Гатчина задушила своего бывшего мужа поясом за попытку изнасилования её дочери. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По предварительной информации, 13 января около 22:30 женщина сама позвонила в полицию и призналась, что убила человека. В квартире дома на проспекте 25 Октября полицейские нашли труп 33-летнего мужчины.

Хозяйку квартиры задержали. Она сама рассказала, что убила своего бывшего мужа за то, что он пытался изнасиловать ее 16-летнюю дочь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Большинство россиян одобряет закон о борьбе с домашним насилием.

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