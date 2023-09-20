Жительница Балашихи рассказала о работе спасателей на месте взрыва

По словам женщины, спасатели были на третьем этаже.

На место взрыва дома в Балашихе прибыли спасатели и медики скорой помощи. О работе экстренных служб телеканалу "360" сообщила местная жительница.

В 8:22 произошел взрыв. Я запомнила, потому что, когда прогремел взрыв, я шла из сада. Я пошла на звуки скорой. Они были через три-пять минут, поэтому очень быстро приехали. Собеседница телеканала "360"

По словам женщины, спасатели были на третьем этаже. Кого-то уже удалось спасти. Также местная жительница подчеркнула, что автомобилистам стоит убрать свои машины с дороги для проезда спецтехники.

Напомним, что взрыв в многоквартирном доме в Балашихе случился утром в среду, 20 сентября. В МЧС официально заявили о трёх пострадавших.

Ранее мы сообщили о том, что один человек пострадал в результате взрыва в жилом доме в Балашихе.

Видео: телеканал "360"