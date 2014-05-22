На месте происшествия работают 26 человек и 8 единиц техники.

Один человек пострадал в результате взрыва в жилом доме в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Инцидент произошел утром 20 сентября в доме на улице Октябрьской. Взрыв раздался на четвертом этаже многоквартирного здания. На месте происшествия работают 26 человек и 8 единиц техники. Есть один пострадавший.

Также в центре медицины катастроф сообщили, что, по предварительной информации, один человек погиб. В настоящее время идет разбор завалов.

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