В США взорвался вагон поезда с хлорной кислотой

Власти эвакуируют население штата.

Железнодорожный вагон поезда с хлорной кислотой взорвался на территории американского штата Небраска. Соответствующее заявление сделали местные журналисты. В СМИ объяснили, что власти региона проводят экстренную эвакуацию населения. Задачу выполняют сотрудники пожарной службы Норт-Платт. Инцидент зафиксирован примерно в 12:10 утра по местному времени (в 19:10 вечера по московскому времени).

Произошел взрыв на железнодорожной станции компании Union Pacific Railroad Bailey Yards <...>. Экстренная эвакуация <...> из-за пожара на железной дороге с сильным токсичным дымом. пожарная служба Норт-Платт

Как отмечает телеканал ABC, в указанном вагоне находилось вещество, которое применяется для изготовления взрывчатых веществ, различных пищевых продуктов и медикаментов. В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. При этом ни один из вагонов не сошел с рельсов, никто из людей не пострадал. Специалисты смогли оперативно ликвидировать возгорание.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС