В Ленобласти 75-летняя пенсионерка попала под поезд и выжила

В среду, 13 сентября, 75-летня пенсионерка попала под электричку в Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу, пожилая женщина выжила, несмотря на полученные травмы.
Происшествие сучилось приблизительно в 16:00 на железнодорожном перегоне Заневский пост-2 – Дача Долгорукова во Всеволожском районе. Пенсионерка переходила ж/д пути в не оборудованном месте во время проезда поезда Санкт-Петербург – Невдубстрой. Машинист незамедлительно подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточно большим.
Поезд задел женщину по касательной, её госпитализировали. Задержек на путях после инцидента не возникло. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее петербурженка оказалась в реанимации после падения на ножку стула во время мытья окон.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.
Видео-регистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены ----- https://come.to/bluavido