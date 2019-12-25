В Ленобласти 75-летняя пенсионерка попала под поезд и выжила

Поезд задел женщину по касательной, её госпитализировали.

В среду, 13 сентября, 75-летня пенсионерка попала под электричку в Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу, пожилая женщина выжила, несмотря на полученные травмы.

Происшествие сучилось приблизительно в 16:00 на железнодорожном перегоне Заневский пост-2 – Дача Долгорукова во Всеволожском районе. Пенсионерка переходила ж/д пути в не оборудованном месте во время проезда поезда Санкт-Петербург – Невдубстрой. Машинист незамедлительно подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточно большим.

Поезд задел женщину по касательной, её госпитализировали. Задержек на путях после инцидента не возникло. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее петербурженка оказалась в реанимации после падения на ножку стула во время мытья окон.

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