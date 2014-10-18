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Петербурженка оказалась в реанимации после падения на ножку стула во время мытья окон
Сегодня, 12:58
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Петербурженка оказалась в реанимации после падения на ножку стула во время мытья окон

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Медики оценили состояние пациентки как тяжёлое.

Жительница Приморского района Северной столице оказалась в реанимации после падения на ножку стула во время мытья окон. О происшествии пишет "Фонтанка".

41-летнюю женщину госпитализировали в Елизаветинскую больницу вечером в среду, 13 сентября. Ножка стула вонзилась пострадавшей в левую ягодицу и дошла до правой поясничной области.

Медики оценили состояние пациентки как тяжёлое.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий попал в реанимацию после падения при строительстве дачного дома в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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