Петербурженка оказалась в реанимации после падения на ножку стула во время мытья окон

Медики оценили состояние пациентки как тяжёлое.

Жительница Приморского района Северной столице оказалась в реанимации после падения на ножку стула во время мытья окон. О происшествии пишет "Фонтанка".

41-летнюю женщину госпитализировали в Елизаветинскую больницу вечером в среду, 13 сентября. Ножка стула вонзилась пострадавшей в левую ягодицу и дошла до правой поясничной области.

Медики оценили состояние пациентки как тяжёлое.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий попал в реанимацию после падения при строительстве дачного дома в Ленобласти.

Фото: Piter.TV