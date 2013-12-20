Рабочий попал в реанимацию после падения при строительстве дачного дома в Ленобласти

Мужчина находился в тяжёлом состоянии.

Утром в пятницу, 8 сентября, из СНТ "Заозерное" Сертоловского городского поселения был госпитализирован 31-летний рабочий с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени, субарахноидальным кровоизлиянием справа и слева, субдуральными гематомами слева и справа, закрытым линейным переломом височной кости, в тяжёлом состоянии. Пострадавший помещён в реанимацию. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что мужчина занимался строительством дачного дома и упал с высоты 2-3 этажа.

Владелец дома и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что небольшой пожар в доме на Купчинской привёл к эвакуации пяти человек.

Фото: Piter.TV