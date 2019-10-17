Астрахань: 32-летняя женщина предстанет перед судом за финансирование терроризма

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела по статье "финансирование терроризма" в отношении 32-летней местной жительницы.

Следствие установило, что жительница Камызякского района области являлась одним из организаторов законспирированной ячейки "Исламское государство" (запрещенная в России международная террористическая организация), которая осуществляла сбор средств для финансирования деятельности этой организации в Москве, непосредственно в Астрахани, Томске и других субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

Женщина в закрытых чатах отправляла реквизиты карт, на которые ее сторонники скидывали денежные средства. С 2016 года по февраль 2019 года таким образом было перечислено не менее 200 000 рублей. Кроме того, указанная женщина распространяла через интернет пропагандистские видеоматериалы. Факт преступной деятельности гражданки был выявлен сотрудниками ФСБ России.

По месту ее жительства изъяты мобильные телефоны, на которых обнаружены текстовые и голосовые сообщения, содержащие разговоры о перечислении денежных средств для боевиков, платежные карты. По уголовному делу в качестве свидетелей допрошено более 70 человек, в том числе проживающие на территории Республики Дагестан, Чеченской Республики, Мурманской и Московской области.

СУ СК РФ по Астраханской области.

На данный момент следственные действия завершены. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Видео: СК Российской Федерации