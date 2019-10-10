Жизнь домохозяйки – персонажа видео – стала ярче после этого поздравления.

Жительниц Колпино с 8 марта поздравили сразу 30 "Стасов Михайловых". Необычной записью к Международному женскому дню поделились в группе "Колпинский район Санкт-Петербурга" в соцсети "ВКонтакте"

"Все для вас, наши любимые женщины" — отметили авторы видео.

В центре сюжета клипа – домохозяйка, которая скучает дома и смотрит телевизор в праздничный день. Перед ней появляются мужчины в образе певца Стаса Михайлова. Играя на разных инструментах, они исполняют песню "Все для тебя" – знаменитый хит Михайлова.

В конце клипа женщина получает букет роз – халат и бигуди, которые были в начале видео, сменяют платье и кудри.

81-летний трубач Михаил Тюменцев, известный как Дядя Миша, поздравил петербурженок с 8 марта.

Видео: Колпинский район Санкт-Петербурга / ВКонтакте