Жители улицы Рубинштейна устроили одиночные пикеты против гостей юридического форума

Петербуржцы были возмущены шумным поведением гостей Северной столицы.

Жители улицы Рубинштейна вышли на пикеты против вечеринки Legal Street, которую устроили для международного юридического форума. Об этом 18 мая сообщает издание "Мойка 78". Петербуржцы были возмущены шумным поведением гостей Северной столицы.

Горожане вышли на улицу Рубинштейна с плакатами в девять вечера. Именно в это время там началось веселье для юристов. Своей акцией петербуржцы попытались показать, что гости юридического форума находятся в жилом квартале, где шум может помешать людям из окрестных домов.

По мнению местных жителей, Рубинштейна давно превратилась "в один сплошной ресторан" из-за владельцев коммерческой недвижимости.

Даже иностранные туристы знают, что достопримечательности улицы – алкоголь, наркотики и бордели. Известная песня "В Питере пить" очень хорошо отражает эту ситуацию Ольга Устян, активистка.

Напомним, что финальная вечеринка для гостей юридического форума прошла на улице Рубинштейна 17 мая. Крупные юридические компании-партнеры угощали гостей алкоголем и предлагали различные развлечения.

Фото: Мойка 78.