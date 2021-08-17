Улицу Марата в Петербурге атаковали крысы – видео

На засилье грызунов пожаловались местные жители.

Днем 17 августа жители улицы Марата в Петербурге пожаловались на засилье крыс. В сети появилось видео, на котором более десятка грызунов резвятся около помойки.

Проблема не нова для всего города, я понимаю... Но когда уже нельзя пройти спокойно по двору из-за этих вечных спутников человека становится жутковато. Написал автор видео

На записи можно увидеть грызунов повсюду: на мусорных баках, в пакетах с отходами, на асфальте. При этом крысы не боятся человека, который снимает их на камеру, и бегают неподалеку с ним.

Ранее мы писали, что на Оборонной улице по деревьям бегают крысы.

Фото, видео: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания / Валентин Павлов