На Оборонной улице по деревьям бегают крысы

Автор поста назвал животных "пушистиками", сравнив с белочками.

В Кировском районе Петербурга возле свалки горожане заметили крыс, которые возомнили себя белками и бегали по деревьям. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 18 июля.

Автор поста отметил, что крысы обитают на помойке, находящейся на Оборонной улице возле дома № 20. Местные жители негодуют и просят власти решить проблему.

В Сети пользователи шутят, что из-за жары крысы лишились ума и стали делать косплей на белок. Некоторые горожане подумали, что на деревьях сидят обезьяны - с Африкой перепутали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Парголово в высохшем пруду гибнут утята и рыба.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург