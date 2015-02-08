В Парголово в высохшем пруду гибнут утята и рыба

Горожане просят срочно привезти воду в пруд, чтобы спасти обителей водоема.

В Выборгском районе Петербурга почти высох водоем, в котором обитают утята и рыба. Животные погибают прямо на глазах. Об этом сообщил местный житель поселка Парголово в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Горожанин просит срочно привезти воду в пруд, который превращается в лужу. Он отмечает, что рыба, обитавшая в этом месте, из-за жары оказалась на берегу. Лишь на дне можно увидеть пару-тройку живых особей. Пользователь просит местных жителей ведрами и бутылками доставлять воду, чтобы хоть как-то помочь погибающим птицам и рыбам.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в реках Охте и Ижоре гибнет рыба из-за жары.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург