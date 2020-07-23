В Екатерининском парке Петербурга заметили погибшую рыбу

Погибшую рыбу около Мраморного моста уберут в скором времени.

Петербуржцы заметили десятки мертвых рыб в Екатерининском парке в Пушкине и сообщили об этом в социальных сетях. Хранители парка пояснили "Фонтанке", что у рыбы, заплывающей зимовать к Мраморному мосту, нет шансов выжить.

Оказывается, погибшая рыба является частью глобальной проблемы водоснабжения царскосельских парков, существующей давно. Так, у павильона "Грот" установлены аэраторы – устройства, которые обогащают воду кислородом. Они обеспечивают приток воздуха на большую часть пруда, но есть участок, где рыба, мигрирующая в тёплый сезон и заходящая на зимовку, обречена.

Работники парка рассказали, что между Мраморным мостом и следующими за ним плотинами дно образует ковш с большей глубиной в центре и меньшей у устоев моста. В холодные зимы участок промерзает до самого дна, не оставляя рыбе шансов на выживание. Помимо этого, гидросистемы музея-заповедника на грани полного разрушения. Водные объекты планируют расчистить до 2025 года.

Погибшую рыбу уберут рабочие паркового отдела. В Смольном также отметили, что в мобильную экологическую дежурную службу жалоб на мор среди рыб от горожан не поступало.

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Фото: vk.com/pushkin_story