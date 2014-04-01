Экологи собрали более 1,3 тонны нефтепродуктов в Каботажной гавани

После этого специалисты за несколько дней собрали еще 850 килограмм нефтепродуктов.

В понедельник, 29 марта, пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщила, что на месте разлива нефти в акватории Каботажной гавани в районе сквера Инчхон в Кронштадте специалисты собрали 1,3 тонны нефтеводяной смеси.

Помимо этого, в течение четырех дней с 25 по 28 марта, было дополнительно собрано еще 850 килограмм нефтепродуктов. Информация о загрязнении акватории была передана в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. На данный момент за состоянием акватории следит ГУП "Пиларн".

В случае, если было замечено химическое загрязнение, необходимо обращаться в мобильную экологическую дежурную службу по круглосуточному телефону 417-59-36.

Ранее мы писали, что разлив нефтепродуктов произошел в реке недалеко от Великого Новгорода.

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