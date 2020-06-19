Жители улицы Кораблестроителей жалуются на небезопасную аллею для прогулок

Горожане вынуждены рисковать жизнью, чтобы попасть на территорию благоустроенной зеленой зоны.

Местные жители жалуются на отсутствие пешеходных переходов между аллеями на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. Аллеи облюбовали и спортсмены, и владельцы домашних животных, однако для законного перехода дороги им приходится делать крюк длинной в 200 метров.

Проблема отсутствия пешеходов на таких маленьких участках усугубляется еще и тем, что тропа идет параллельно основной дороге и дублеру, на котором максимально допустимая скорость все те же 60 км/ч. Из-за этого местным жителям приходится перебегать дорогу, постоянно оглядываясь по сторонам, рискуя своей жизнью.

В прошлом году аллеи благоустроили: добавили лавочки, урны, зеленые насаждения. Однако, как утверждает активист Леонид Андрухов, складывается впечатление, что два комитета: комитет по благоустройству и комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), попросту не договорились.

Это не какая-то народная тропа, которую протаптывают местные жители, а полноценная пешеходная зона. Я думаю, что комитет по благоустройству живет в своем мире, а КРТИ в своем, поэтому как-то так и получилось, что тропа есть, а пешехода нет. Леонид Андрухов, руководитель Горпроектов в Петербурге, муниципальный депутат Острова Декабристов

Сейчас Леонид Андрухов отправил запрос в КРТИ и ГИБДД с предложением о создании доступных пешеходных зон.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/spb4people | vk.com/dear_deer