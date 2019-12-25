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Жители Шушар припомнили губернатору невыполненное обещание отремонтировать фонтан на Первомайской
Сегодня, 19:25
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smirenny

Жители Шушар припомнили губернатору невыполненное обещание отремонтировать фонтан на Первомайской

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Пока что объект оформляют как городское имущество.

Шушарцы напомнили в соцсети, что губернатор не выполнил свое же обещание: фонтан на Первомайской улице к июню должен был быть отремонтирован. 

Судя по предоставленным снимкам в соцсети, губернатор после посещения Шушар в январе дал обещание отремонтировать фонтан, реконструировать улицы и проезды, а также установить уличное освещение. 

За язык, как говорится, никто не тянул

отметил автор публикации. 

В комментариях петербуржца поддержали. 

В этом году, скорее всего, запустим своими силами. Будем просить подрядчиков. Прошу заметить,что в данном мероприятии управляющие компании участвовать не будут.

поделился также неравнодушный житель Шушар. 

Напомним, что в Шушарах планируют построить транспортно-логистический центр.

Фото: vk.com/shushum

Теги: губернатор, обещания губернатора, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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