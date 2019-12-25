Жители Шушар припомнили губернатору невыполненное обещание отремонтировать фонтан на Первомайской

Пока что объект оформляют как городское имущество.

Шушарцы напомнили в соцсети, что губернатор не выполнил свое же обещание: фонтан на Первомайской улице к июню должен был быть отремонтирован.

Судя по предоставленным снимкам в соцсети, губернатор после посещения Шушар в январе дал обещание отремонтировать фонтан, реконструировать улицы и проезды, а также установить уличное освещение.

За язык, как говорится, никто не тянул отметил автор публикации.

В комментариях петербуржца поддержали.

В этом году, скорее всего, запустим своими силами. Будем просить подрядчиков. Прошу заметить,что в данном мероприятии управляющие компании участвовать не будут. поделился также неравнодушный житель Шушар.

Напомним, что в Шушарах планируют построить транспортно-логистический центр.

Фото: vk.com/shushum