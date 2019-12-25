Жители Шушар припомнили губернатору невыполненное обещание отремонтировать фонтан на Первомайской

Шушарцы напомнили в соцсети, что губернатор не выполнил свое же обещание: фонтан на Первомайской улице к июню должен был быть отремонтирован.
Судя по предоставленным снимкам в соцсети, губернатор после посещения Шушар в январе дал обещание отремонтировать фонтан, реконструировать улицы и проезды, а также установить уличное освещение.
За язык, как говорится, никто не тянул
отметил автор публикации.
В комментариях петербуржца поддержали.
В этом году, скорее всего, запустим своими силами. Будем просить подрядчиков. Прошу заметить,что в данном мероприятии управляющие компании участвовать не будут.
поделился также неравнодушный житель Шушар.
Напомним, что в Шушарах планируют построить транспортно-логистический центр.
Фото: vk.com/shushum
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